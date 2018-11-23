Основатели Dolce&Gabbana извинились на китайском языке за скандал в соцсетях

Основатели итальянского дома моды Dolce&Gabbana (D&G), который оказался на днях в центре громкого скандала в Китае, принесли официальные извинения китайскому народу по этому поводу. Видеозапись совместного заявления Стефано Габбана и Доменико Дольче появилась в пятницу на официальном аккаунте D&G в местной социальной сети Weibo.

"Мы придаем большое значение этому заявлению с извинениями. Еще раз хотим выразить свои глубочайшие извинения китайскому народу во всем мире", - сказали модельеры. При этом они выразили надежду на то, что китайский народ простит их за недостаток знаний об их культуре, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В конце минутного видео основатели дома моды вместе произнесли слово "простите" на китайском языке, пообещав, что такое больше не повторится.

21 ноября итальянский дом моды Dolce&Gabbana вынужден был отложить показ в Шанхае из-за скандала в китайских социальных сетях вокруг появившегося в интернете рекламного ролика компании и якобы некорректных высказываний самого Стефано Габбана. Началось все с публикации в соцсетях видеороликов дома моды, в которых китайская модель пытается есть пиццу, спагетти и канноли. При этом голос за кадром комментирует ее неудачные попытки использовать для этого палочки фразами, которые многие китайские интернет- пользователи сочли унизительными и даже расистскими. Позже дом моды удалил ролики из интернета.

Затем в китайской соцсети Weibo появились скриншоты сообщений, которые приписываются одному из основателей дома моды Стефано Габбана. В переписке он якобы заявляет, что видео "было удалено из китайских соцсетей, поскольку" его "офис глуп, как и большинство китайцев". Кроме того, в сообщениях, авторство которых приписывается модельеру, содержатся нелицеприятные отзывы о самом Китае, его культуре, в том числе о гастрономических пристрастиях китайцев.

Итальянский дом моды и сам Габбана заявили в социальных сетях, что стали жертвой взлома аккаунта. "Мой аккаунт в Instagram был взломан, мой офис сейчас работает над этим. Я люблю Китай и китайскую культуру. Я приношу глубокие извинения за то, что произошло", - говорится в сообщении Габбана в Instagram.