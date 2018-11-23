На предстоящих выборах 68.3% избирателей проголосуют за блок «Мой шаг» — опрос GALLUP

Согласно опросам, проведенным Международной ассоциацией GALLUP Internationalassociation, на досрочных парламентских выборах 9 декабря 68.3% избирателей проголосуют за блок «Мой шаг».

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции 23 ноября так сказал полноправный член GALLUP в Армении, генеральный директор ООО MPG Арам Навасардян.

«Респондентов просили ответить, какую партию или партийный блок они собираются выбирать 9 декабря. 68,3% из них заявили, что будут голосовать за альянс «Мой шаг», 6,7% - за партию «Процветающая Армения», 1,5% - за Республиканскую партию Армении, 1,2% - за партию «Светлая Армения» и 1% - за АРФД. Остальные партии и альянсы получили менее 1% голосов. 12,7% участников опроса отказались, а 6,7% затруднились ответить », - сказал Навасардян.

70,9% респондентов заявили, что они однозначно примут участие во внеочередных парламентских выборах.

«70,9% респондентов заявили, что они однозначно примут участие ввыборах: скорее всего, будут участвовать 15.5%, скорее всего, не будут участвовать 2.9%, точно не будут участвовать 8.9%. Наш опыт показывает, что нужно учитывать показатель категории «однозначно примут участие».

Второй этап опросаGALLUP Internationalassociation собирается провести в ходе избирательной кампании с 1 по 4 декабря.