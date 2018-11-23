В Армении не должно быть дифференциации вузов на государственные и ведомственные — Никол Пашинян

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинян утверждает, что вАрмении появился непонятный институт — дифференциацие вузов по признаку «государственные» и «ведомственные». Никол Пашинян считает, что это проблема, которая связана с темой эффективности системы государственного управления.

Как передает Арменпресс, об этом и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян сказал в ходе проходящего в Ереване форума «Актуальные проблемы и стратегические направления развития экономики Армении».

«Мы смотрим, сколько мы тратим сегодня на образование. Согласно бюджету, мы расходуем одну сумму, а на деле – намного больше, поскольку есть ведомства, которые вместе со своим финансированием сами финансируют вузы. У нас сложилась ситуация, когда студент, завершив образование и получив диплом, идет устраиваться на работув государственное учреждение, а там ему говорят, что этот диплом ничего не значит, что он должен еще проучиться в их вузе, ему выдадут диплом именно этого вуза, и тогда он может получить работу. Не хочу сейчас утверждать, какая из сторон права», - сказал Пашинян.

Он отметил, что для него важно одно: в Армении не должно быть дифференциации вузов на государственные и ведомственные.

«Например, может выясниться, что у ведомственного вуза более мощная база. Тогда этот вуз просто нужно взять и включить в вузовскую систему. Механические действия, может, не совсем правильны, но мы должны скрепить науку, образование, исследование. В разное время многие великие открытия были сделаны на основе идей, изложенных в студенческих рефератах. А сколько наших студентов пишут рефераты? Возле развалов у метро «Еритасардакан» можно встретить больше продавцов рефератов, чем продавцов сигарет. А мы каждый день проходим мимо, снисходительно улыбаясь – так, словно, нас это вообще не касается. Как так?! Именно нас и касается, ведь разложение начинается именно с этого», — сказал Никол Пашинян.

Никол Пашинян отметил также важность международного статуса армянских вузов.

«Мы должны привлекать студентов из этих стран для учебы в наших вузах. Мы должны установить такие критерии. Это поднимет планку в первую очередь для нас. Это также путь выхода из кризиса для нашей образовательной, вузовской системы», - сказал Пашинян.