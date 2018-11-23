Джоли и Питт поняли, что их дети страдают, и наконец пришли к соглашению

Отношения одной из самих эффектных пар Голливуда дали трещину более двух лет назад. С тех пор Джоли и Питт отчаянно пытаются поделить своих шестерых детей. И сейчас, кажется, готовы наконец прийти к соглашению. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Звёзды решили, что двухлетняя изматывающая борьба портит жизнь не только им. Ранее источники, близкие к паре, говорили, что от противостояния родителей страдают дети, которые не могут поделиться своими чувствами с мамой и папой. Теперь к такому мнению пришли сами Джоли и Питт, которые надеются разобраться с проблемой опеки до суда.

[Они] поняли, что продолжающаяся борьба только вредит детям. [Их цель] — завершить переговоры до начала судебного разбирательства по опеке.

Несмотря на то что Анджелина боролась против того, чтобы у Питта были хоть какие-то права на воспитание детей, сейчас она собирается пойти ему навстречу. Их соглашение будет включать в себя в том числе пункт, по которому Питт сможет достаточно много времени проводить с детьми. Ранее актёр хотел, чтобы они всё время жили в его доме в Калифорнии.