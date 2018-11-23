МИД Арцаха из бюджета страны в 2019 году будет выделено 787 млн драмов

23-го ноября состоялось совместное заседание постоянных комиссий НС Республики Арцах по внешним сношениям и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели постоянных комиссий Арзик Мхитарян и Арам Григорян.

Как сообщил министр иностранных дел Масис Маилян, в 2019 году внешнеполитическому ведомству будет выделено 787 млн драмов, что на 3,8 млн драмов больше текущего бюджета. Причина такого изменения, по словам министра, связана с колебаниями курса валюты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, депутаты задали Масису Маиляну вопросы, касающиеся возможности выдачи виз на пограничных пропускных пунктах Арцаха, внешних пропагандистских программ, формирования спроса на госзаказ в вузах и др.

Министр культуры, по делам молодежи и туризма Республики Арцах Лерник Ованнисян, представив бюджет сферы туризма на 2019 год, отметил, что как и в прошлом году, он составит около 25 млн драмов. По сообщению министра, за десять месяцев 2018 года число туристов составило 27 089 человек, между тем как за весь 2017 год страну посетили 23000 туристов.

Лерник Ованнисян ответил на вопросы депутатов, касающиеся использования возможностей интернета с целью стимулирования туризма, подготовки фильмов и рекламных роликов, разработки концептуальной программы сферы.

Расходы Совета общественной телерадиокомпании Арцаха, как отметил председатель Совета Арсен Арустамян, как и в прошлом году составят 27 млн 958 тыс 100 драмов. Арсен Арустамян также дал пояснения касательно увеличения эфирного времени, создания новых телерадиопередач и других вопросов.

По сообщению редактора газеты "Азат Арцах" Норека Гаспаряна, в 2019 году на 8 млн драмов увеличится сумма, выделяемая газете из госбюджета, составив 94 млн 120 тыс драмов. Норек Гаспарян также коснулся возможных изменений дизайна газеты, качества печати и ответил на вопросы депутатов.