Трамп отпраздновал День благодарения с семьей

Президент США Дональд Трамп в кругу семьи провел праздничный ужин в День благодарения в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщают в пятницу американские СМИ.

На ужине присутствовали его супруга Мелания, сын Баррон и дочери - Иванка и Тиффани.

По просьбе президента для журналистов, которых ненадолго пригласили в зал, где проходил ужин, сыграли композицию Music of the Night из мюзикла "Призрак оперы".

На ужине подавали традиционную для Дня благодарения индейку, а также ягненка, говядину и несколько видов рыбы. В качестве гарнира гостям предлагали картофельное пюре, сладкий картофель и овощи.