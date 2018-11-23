Тигран Саркисян считает серьезным успехом ЕАЭС рост заинтересованности со стороны третьих стран в развитии торгово-экономического сотрудничества

Мы должны сконцентрировать внимание на глобальных интеграционных проектах, которые создавали бы евразийские бренды и помогали продвигать наши товары на рынках третьих стран. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, об этом заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, выступая в Москве на пленарном заседании XIII международной конференции «Евразийская экономическая интеграция».

Участники ежегодного мероприятия, организованного Евразийским банком развития, обсудили вызовы и перспективы для евразийской интеграции.

Тигран Саркисян отметил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за годы существования доказал состоятельность и эффективность, несмотря на свою молодость. В следующем году страны ЕАЭС будут отмечать пятилетие подписания Договора о Союзе.

ЕЭК фиксирует рост взаимной торговли, улучшение ее структуры и укрепление кооперационных связей. «Это говорит о том, что реализация основных принципов, заложенных в союзном договоре, дает положительные эффекты для роста экономики Союза. Комиссия оценивает потенциал этого эффекта порядка 1% роста валового национального продукта в год», – подчеркнул Председатель Коллегии ЕЭК.

Серьезным успехом ЕАЭС является рост заинтересованности со стороны третьих стран в развитии и углублении торгово-экономического сотрудничества с Союзом. «Это свидетельствует о том, что ЕАЭС как интеграционное объединение состоялось», – считает Тигран Саркисян.

На днях ЕЭК заключила в Сингапуре ряд меморандумом – о взаимопонимании с АСЕАН и o сотрудничестве с правительством Королевства Таиланд. Комиссия рассчитывает подписать аналогичный документ с МЕРКОСУР. В мае 2018 года заключены торгово-экономические соглашения с Китаем и Ираном. Ведется работа по международным трекам, утвержденным главами государств ЕАЭС, с целью создания зон свободной торговли с Египтом, Индией, Израилем, Сингапуром, Сербией. Проведены пять раундов переговоров с Сингапуром. Тигран Саркисян выразил надежду, что в 2019 году удастся выйти на финишную прямую по ЗСТ с республикой.

«Заключение ЗСТ с этими странами – это серьезный потенциал для стимулирования экономического роста в наших государствах, наращивания объема экспорта на рынки этих стран. Это и возможность дополнительного привлечения инвестиций», – сообщил Председатель Коллегии ЕЭК.

Тигран Саркисян также назвал проблемы, которые необходимо решить для продвижения евразийской интеграции. По его мнению, они связаны с «недоинтеграцией» на пространстве Союза. Существуют препятствия, которые мешают реализации принципа четырех «свобод» и которые необходимо устранить. Такую задачу перед ЕЭК ставят главы государств-членов.

«Препятствия – результат несогласованных действий. Поэтому государства должны проводить согласованные политики. Такие тренды в мировой экономике, как протекционизм, защита своих производителей, торговые войны, – неприемлемы в нашем Союзе», – подчеркнул Тигран Саркисян.

В основе таких согласованных политик лежит гармонизация национальных законодательств, в том числе и в финансовой сфере. По поручению президентов национальные и центральные банки стран-участниц разрабатывают Концепцию общего финансового рынка ЕАЭС.

Председатель Коллегии ЕЭК также отметил необходимость формирования евразийских брендов, подобных проекту «Аэробус» в Европейском союзе. «Нам необходимо запустить такие масштабные кооперационные проекты с участием всех партнеров по Союзу, которые позволили бы позиционировать себя по отношению к третьим странам как единое целое», – заявил он.

Комиссия активно работает над созданием евразийского бренда в ювелирной сфере, поскольку у стран Союза есть сравнительные преимущества в этой отрасли. Ведется работа по формированию евразийского бренда в светотехнической сфере. Реализуется цифровая повестка ЕАЭС, которая охватывает все сферы деятельности стран-участниц. Около 30 инициатив – крупных цифровых проектов – рассматривает цифровой офис ЕЭК, ряд из которых получит финансирование в 2019 году.

Председатель Коллегии ЕЭК отметил, что Комиссия заинтересована в сотрудничестве по этим проектам с ЕАБР. «Ключевую роль в финансировании таких глобальных интеграционных проектов может сыграть Евразийский банк развития», – полагает Тигран Саркисян.

В связи с ростом запроса в странах ЕАЭС на расчеты в национальных валютах председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов предложил разработать евразийскую систему передачи финансовых сообщений. «Для дальнейшего продвижения расчетов в национальных валютах на евразийском пространстве нам необходимо создание евразийской системы передачи финансовых сообщений с использованием наших возможностей в части «регулятивной песочницы»», – сказал он.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин расценивает задачу ЕАЭС по углублению отношений между странами-участницами, снятию барьеров, формированию общих стандартов, новых моделей регулирования, в том числе на финансовом рынке, как элемент интеграции.

Поскольку евразийская интеграция сильно зависит от самой большой экономики – российской, РФ как стране, создающей рынок для всех, необходимо наращивать темпы экономического роста, снимать барьеры и допускать участников из стран Союза к госзакупкам. «Здесь Россия иногда должна даже поступиться, тогда это даст толчок развитию Союза», – считает Алексей Кудрин.

В пленарном заседании также приняли участие заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, заместитель председателя «Внешэкономбанка» – член правления Андрей Клепач, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана» Дмитрий Бабичев, декан факультета мировой политики и мировой экономики НИУ «ВШЭ» Сергей Караганов.