В США построили макет частного самолета для селфи
В Лос–Анджелесе предприниматель и художник Мэтти Мо построил макет салона частного самолета и открыл его для публичного посещения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.
Мэтти Мо говорит, что создал интерьер, имитирующий салон частного самолета, чтобы у обычных людей была возможность сделать фотографии как у знаменитостей.
В "самолете" стоят дорогие кожаные кресла, лежит мягкий ковер, а из "иллюминатора" льется свет.
Лишь самые внимательные пользователи соцсетей могут понять, что человек на фото не находится в салоне самолета.
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