В США построили макет частного самолета для селфи

В Лос–Анджелесе предприниматель и художник Мэтти Мо построил макет салона частного самолета и открыл его для публичного посещения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Мэтти Мо говорит, что создал интерьер, имитирующий салон частного самолета, чтобы у обычных людей была возможность сделать фотографии как у знаменитостей.

В "самолете" стоят дорогие кожаные кресла, лежит мягкий ковер, а из "иллюминатора" льется свет.

Лишь самые внимательные пользователи соцсетей могут понять, что человек на фото не находится в салоне самолета.