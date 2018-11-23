Медиа должны оставаться верными своей роли общественного контроля: Саргис Ханданян

После свершившейся в Армении революции особые вызовы встали перед медиа. Как передает «Арменпресс», об этом сказал во время медиа-форума «Роль медиа в меняющемся мире» замруководителя аппарата премьер-министра Саргис Ханданян.

«Когда внезапно меняются многолетние правила игры, перед медиа встают особые вызовы»,- сказал он, поздравляя «Арменпресс» со 100-летием и отметив, что старейшее в стране информационное агентство смогло шагать в ногу со временем.

Обозначив важность роли медиа в меняющемся мире, замруководителя аппарата премьер-министра Саргис Ханданян отметил, что медиа должны оставаться верными своей роли общественного контроля. Он выразил надежду, что в результате сегодняшних обсуждений будут найдены ответы на некоторые вопросы, в частнсоти, озабоченность по поводу эры диджитализации и соответствия ее вызовам.

23-го ноября в Ереване стартовал международный медиа-форум «Роль медиа в меняющемся мире», на котором будут обсуждаться вопросы будущего СМИ и перспектив развития информационной индустрии в контексте ускоряющегося технологического развития; в форуме принимают участие представители медиа-отрасли и эксперты. Форум организован информационным агентством «Арменпресс» и армянским офисом Института стран СНГ.

Институт СНГ был основан в 1996 году в Москве. Это первый и единственный научный центр в РФ, который занимается исследованием геоплитической ситуации в постсоветских странах, изучает 2-сторонние и многосторонние отношения этих стран. Армянский филиал Института открылся в 2007 году, в мае.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную. Агентство активно действует почти на всех социальных площадках. Страница агентства в Facebook – среди тех немногих, которые верифицированы и индексированы в системах News google.com и Bing news со стороны новостей «Яндекс».

Информационное агентство «Арменпресс» имеет множество подписчиков – как в Армении, так и за ее рубежами. Кроме СМИ, в числе подписчиков «Арменпресс» - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и пр.В день агентство публикует до 300 новостей на 5 языках. Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.