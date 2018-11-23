Киностудия Walt Disney Studios опубликовала тизер кинофильма "Король лев" (Lion King), который станет римейком мультфильма 1994 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Полутораминутный видеоролик, размещенный в среду на канале студии в видеохостинге YouTube, за три часа посмотрели почти 700 тыс. человек.

"Полностью обновленный "Король лев" режиссера Джона Фавро переместит [зрителя] в африканскую саванну, где будущий король должен преодолеть предательство и трагедию, чтобы получить свое законное место на Скале гордости", - говорится в комментарии студии к публикации. Отмечается, что в прокат кинолента выйдет 19 июля 2019 года.

В тизере показана сцена приветствия обитателями саванны будущего царя зверей: животные собрались вокруг скалы, на которой обезьяна Рафики держит на руках новорожденного львенка Симбу - главного героя картины. Действие происходит на фоне саундтрека Circle of Life ("Круг жизни"), прозвучавшего в мультфильме "Король лев" 1994 года.

Режиссер нового мультфильма, который выйдет летом 2019 года, — Джон Фавро. В озвучке принимали участие Дональд Гловер, Сет Роген, Чиветель Эджиофор, Билли Айкнер, Джон Оливер, Кигэн-Майкл Ки, Бейонсе и другие. К своей роли вернулся Джеймс Эрл Джонс. Над саундтреком ремейка, как и классического мультфильма, работал Элтон Джон.