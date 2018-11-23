Темпы технологического развития являются серьезным вызовом для медиа: стартовал медиа-форум «Роль медиа в меняющемся мире»

23-го ноября в Ереване стартовал международный медиа-форум «Роль медиа в меняющемся мире», на котором будут обсуждаться вопросы будущего СМИ и перспектив развития информационной индустрии в контексте ускоряющегося технологического развития; в форуме принимают участие представители медиа-отрасли и эксперты. Форум организован информационным агентством «Арменпресс» и армянским офисом Института стран СНГ.

Темпы технологического развития являются серьезным вызовом для медиа. Подобное мнение в своем выступлении высказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

«В ходе проводимого уже во второй раз этого мероприятия мы обсуждаем различные вопросы птедставления новостей и информации. В центре обсуждений в этом году – преобразование СМИ и информационных платформ, в контексте будущего. Перед современной журналистикой стоит множество вызовов, в то же время, сегодня для деятельности и сотрудничества в сфере информации есть огромые возможности. И, для того, чтобы мы не только шли в ногу со временем и развитиями, но и были конкурентными в будущем мире предоставления новостей, думаю, что подобные обсуждения являются более чем необходимыми. Среди явных тенденций последнего времени – то, что наши слушатели и читатели не склонны выслушивать комментарии о происходящих развитиях: часто они хотят иметь информацию о происходящем в режиме «здесь и сейчас». Развитие соцсетей, скорость обмена информацией в них также влияют на скорость в нашей профессии. По нашему мнению, темпы технологического развития и прогресса будут выдвигать еще более серьезные и большие вызовы»,- сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

По его мнению, если сейчас не произвести оценку роли отношений общество-пресса, экспертное поле-СМИ, роли журналистов, и если сейчас не будут найдены формулы, то в будущем – в условиях быстрых перемен, для всех трудно будет найти эти формулы.

Арам Ананян выразил надежду на то, что обсуждения будут интересны – как в теоретическом, так и практическом плане, добавив, что в 2018 году информационное агентство «Арменпресс» отмечает свое 100-летие, что символично – в контексте обсуждения будущего, исходя из богатого прошлого.

В ходе 3 заседаний форума будут обсуждаться вопросы первоплощения медиа, в свеыте моделей будущего информационной индустрии, а также отношений общества и медиа. Состоится отдельное заседание, посвященное перспективам армянской печатной прессы.

Директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маргаров отметил, что они, совместно с«Арменпресс», уже второй год, как организуют подобные форумы. По его мнению, подобные мероприятия позволяют понять не только перспективы развития современных медиа, но и взаимодействие медиа и общества. Маргаров думает, что пока еще вопрос – заменят ли медиа печатную ;прессу, или же возникнет другая платформа взаимодействия, с учетом событий в век диджитализации. «Ясно, что новые медиа более интерактивны, дают больше возможностей для вовлечения людей. Одна из задач новых медиа – влиять на демократизацию. Новые медиа более демократичны. Наша задача – проводить дьемократизацию через медиа, влиять на процессы. Общество и медиа взаимодействуют в быстро меняющемся мире»,- сказал он.

Он сообщил, что, кроме медиа-форума, в будущем месяце состоится совместны круглый стол-обсуждение, посвященный различным проблемам, в том числе, внешней политике в регионе.

Институт СНГ был основан в 1996 году в Москве. Это первый и единственный научный центр в РФ, который занимается исследованием геоплитической ситуации в постсоветских странах, изучает 2-сторонние и многосторонние отношения этих стран. Армянский филиал Института открылся в 2007 году, в мае.

Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную. Агентство активно действует почти на всех социальных площадках. Страница агентства в Facebook – среди тех немногих, которые верифицированы и индексированы в системах News google.com и Bing news со стороны новостей «Яндекс».

Информационное агентство «Арменпресс» имеет множество подписчиков – как в Армении, так и за ее рубежами. Кроме СМИ, в числе подписчиков «Арменпресс» - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и пр.В день агентство публикует до 300 новостей на 5 языках. Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

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