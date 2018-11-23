Лауреатом Госпремии Армении за мировой вклад в ИТ-отрасли в 2018 году стал Джеймс Трушард

Лауреатом Госпремии Армении за мировой вклад в ИТ-отрасли в 2018 году стал со-основатель компании National Instruments Джеймс Трушард. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в Министерстве транспорта, связи и информационных технологий Армении 23-го ноября сообщил директор компании «Синопсис-Армения» Овик Мусаэлян.

В своем представлении директор компании «Синопсис-Армения» Овик Мусаэлян рассказал о заслугах лауреата в области инженерных решений по обновлению инфраструктур, доступности альтернативной энергетики и пр.

И.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян подчеркнул, что свою деятельность Трушард начал с университета, где, будучи преподавателем, основал с несколькими друзьями свою компанию.

Госпремия Армении за международный вклад в сферу ИТ присуждается с 2010 года. Премия заключается в золотой медали с бриллиантами, дипломе и памятном знаке.

Первые лауреаты этой премии – бывший генеральный исполнительный директор «Интел корпорация», председатель Совета директоров Крейг Баррет, соучредитель компании «Apple» Стив Возняк, почетный президент «Synaptics» Федерико Фаджин и бывший исполнительный директор компании «Хитачи» Цугио Макимото, президент компании «Сиско» по линии развития Марио Маццола, сооснователь корпорации «Apple computer» Стив Возняк, и др. в 2017 г. премию за всемирный вклад в сферу информационных технологий получил основатель компании "Nest Labs" Тони Фаделл.