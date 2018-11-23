Reuters: ответственность за атаку на консульство КНР в Пакистане взяли на себя сепаратисты

Сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за совершенное в пятницу нападение на генконсульство Китая в Карачи. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя сепаратистов. Власти страны пока не подтвердили эту информацию.

"Освободительная армия Белуджистана" действует с 2000-го года и провозгласила своей целью основание независимого государства Белуджистан в границах одноименной исторической области на побережье Индийского океана, которая в настоящее время поделена между тремя государствами - Афганистаном, Ираном и Пакистаном.

Вооруженные лица, напавшие на генконсульство КНР, прибыли к диппредставительству на заминированном автомобиле. Об этом заявил шеф полиции Карачи Амир Шайх, сообщает телеканал Geo TV.

"Эти люди приехали к генконсульству на машине, начиненной взрывчаткой", - сказал начальник полиции. Телеканал на своем сайте опубликовал фотографии двух сгоревших автомобилей, припаркованных возле ограды генконсульства. В эфире канал демонстрирует кадры с большим числом сотрудников спецназа и рейнджеров, которые прибыли к диппредставительству КНР. В небе виден патрульный вертолет.

Силы безопасности к настоящему моменту взяли под контроль ситуацию в районе происшествия.

Нападение на генконсульство Китая произошло в пятницу утром. По имеющимся данным, три или четыре человека пытались прорваться внутрь генконсульства через визовый отдел, но были остановлены вооруженными охранниками на проходной. Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием. Сначала они открыли огонь, а затем подорвали гранату.

В результате нападения два полицейских, занимавшихся охраной диппредставительства, погибли, один получил ранения. Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. К настоящему времени силы безопасности ликвидировали троих из нападавших. На их телах были обнаружены пояса смертников.

По информации телеканала Geo TV, дипломаты и другие сотрудники генконсульства не пострадали. Полицейские перекрыли все дороги, ведущие к китайскому диппредставительству