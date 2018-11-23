Анонимный благотворитель пожертвовал 2.5 млн долларов телемарафону Всеармянского фонда «Айастан». Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook телемарафон Всеармянского фонда «Айастан».

Как сообщалось ранее, телемарафон Всеармянского фонда «Айастан» под лозунгом "Творим вместе" стартовал в 22.00 по ереванскому времени в Лос-Анджелесе и продлился 12 часов, трансляция осуществляется в прямом эфире. В ходе телемарафона было собрано 11 млн 106 тысяч 633 доллара. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в конце мероприятия – в 10:00 по ереванскому времени. В то же время, сообщили, что сбор денег продолжается.

Собранные в ходе телемарафона средства будут направлены на реализуемые в Арцахе две важные программы, которые начались на средства прошлогоднего телемарафона "Плодородный Арцах" - бурение глубинных скважин и создание капельной системы орошения, а также применение солнечной энергии в Арцахе.Часть средств "Телемарафона-2018" будет направлена на общинные инфраструктуры Армении, что стимулирует создание рабочих мест. Всеармянский фонд "Айастан" был основан в 1992 году согласно указу президента, как единственная в своем роде организация, призванная объединить армян всего мира, их единомышленников, готовых приложить свои усилия для устойчивого развития молодой Республики Армения и Арцаха.Средства фонда образуются за счет ежегодных благотворительных телемарафонов, проводящихся в разных странах телефонных и радиомарафонов, веломарафонов, а также, благодаря средствам, вырученным на благотворительных обедах, концертах и выставках. Средства собираются и за счет почтовых и SMS переводов, а также оставленных в пользу фонда завещаний и целевых вложений.