Проблемы сирийских армян находятся в центре внимания Министерства диаспоры Армении

В 2018 году в Министерство диаспоры Армении обратились 930 сирийских армян, озвучив 951 проблему. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и.о. министра диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, добавив, что 639 проблем было связано со здравоохранением, 124 – с арендой жилья, 52 – с трудоустройством, 38 – с вопросами образования, 51 – с документами, 47 – прочее.

И.о. министра диаспоры Армении Мхитар Айрапетян детально представил оказываемую сирийским армянам материальную помощь, в частности, по оплате обучения студентов, организации предпринимательства по части продажи предметов их ручного труда и пр.