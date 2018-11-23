После революции в Армению репатриировали более 450 семей: больше всего из РФ, Ирана и США

После революции в Армению репатриировали более 450 семей, с которыми Министерство диаспоры находится в постоянном контакте. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал и.о. министра диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, добавив, что, на самом деле, репатриировавших больше, и он говорит лишь о тех семьях, которые по тем или ниым вопросам обращались в Министерство диаспоры Армении.

«Больше всего возвратившихся из РФ, Ирана и США. Этим семьям предоставляется юридическая консультация, мы попытались оперативно решить те их проблемы, которые не требуют законодательной инициативы. Это те семьи, которые непосредственно обратились в Министерство диаспоры Армении. На самом деле, репатриировавших больше»,-сказал он.