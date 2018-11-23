СМИ: Samsung извинилась перед сотрудниками, у которых диагностировали онкозаболевания

Компания Samsung Electronics в пятницу принесла извинения людям, у которых диагностировали онкологические заболевания, вызванные, предположительно, работой с вредными химикатами на заводах производителя. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap.

По его данным, президент компании Ким Ки Нам заявил, что сотрудники "страдали в течение долгого времени, но Samsung Electronics не позаботилась об этой проблеме раньше". "Samsung Electronics также не разобралась целиком и полностью с потенциальными рисками для здоровья на нашей линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев. Сегодня мы хотели бы принести искренние извинения работникам, которые пострадали от этих заболеваний, а также их семьям", - отметил он.

О проблеме стало известно в 2007 году, когда бывший рабочий Samsung Electronics Хван Ю Ми умер в возрасте 23 лет от лейкемии. Другие пострадавшие совместно с правозащитными группами требовали выплат компенсаций. Ранее в ноябре посреднический комитет обязал компанию выплатить до 150 млн вон (около $132 тыс.) каждому заболевшему.