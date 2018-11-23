СМИ: неизвестные напали на консульство Китая в Пакистане

Двое полицейских стали жертвами нападения на консульство Китая в Карачи. Как сообщил в пятницу телеканал Geo TV со ссылкой на источники, еще один получил ранения.

"Три или четыре человека пытались проникнуть в китайское консульство и открыли огонь после того, как охранники попытались их остановить", - приводит телеканал их слова.

Сообщается также, что полиция Карачи ликвидировала трех напавших из числа лиц, совершивших атаку на генконсульство КНР. По информации телеканала Geo TV, на их телах были обнаружены пояса смертника.

Пострадавший доставлен в больницу в критическом состоянии. По имеющимся данным, три или четыре человека пытались прорваться внутрь генконсульства через визовый отдел, но были остановлены вооруженными охранниками на проходной. Нападавшие были вооружены гранатами и стрелковым оружием. В 9:30 по местному времени (7:30 по мск) они открыли огонь, а затем подорвали гранату, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дипломаты и другие сотрудники генконсульства не пострадали, сообщает телеканал.