В Британии хозяевам вернули щенка, укусившего полицейского

Британские правоохранительные органы вернули владельцам щенка породы чау-чау, помещенного в собачий питомник на срок до девяти месяцев за укус полицейского. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция графства Нортгемптоншир.

"Собака породы чау-чау, которая была изъята полицейскими на основании Закона об опасных собаках (Dangerous Dogs Act) после того, как дважды укусила сотрудника полиции, возвращена владельцам", — говорится в заявлении полиции.

