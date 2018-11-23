«Актобе» предложит новый контракт Маркосу Пиззелли
Казахстанский «Актобе» предложит новый контракт полузащитнику сборной Армении Маркосу Пиззелли, который выбыл из строя на длительный срок из-за тяжелой травмы колена. Как передает «Арменпресс», об этом этом заявил новый владелец «Актобе» Самат Смаков, который до этого занимал пост генерального директора клуба.«Маркос Пиззелли сделал для команды очень много. Здесь никаких вопросов нет. И, хотя он травмирован, передвигается на костылях, с ним будет подписан контракт. Если будет все нормально, то в январе Пиззелли уже будет на сборах в расположении команды»,- сказал Смаков.
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