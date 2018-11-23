На дорогах в Спитаке, Вайке и Мегри в Армении идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 23-го ноября на некоторых дорогах в Армении - в Спитаке, Вайке и Мегри, идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

В Тавуше и на перевале Варденяц – туман, видимость - 30-50 метров.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.