На дорогах в Спитаке, Вайке и Мегри в Армении идет снег
10:24, 23 Ноябрь, 2018
Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 23-го ноября на некоторых дорогах в Армении - в Спитаке, Вайке и Мегри, идет снег.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.
В Тавуше и на перевале Варденяц – туман, видимость - 30-50 метров.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении(www.mtcit.am, а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.