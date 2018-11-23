Никол Пашинян сделал пожертвование в ходе телемарафона фонда «Айастан» и призвал соотечественников присоединиться к нему

Утром 23-го ноября и.о премьер-министра Армении Никол Пашинян посетил офис Всеармянского фонда «Айастан». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. Он пожертвовал ежегодному телемарафону 1,5 миллиона драма. 500 тысяч Пашинян пожертвовал из личных средств, а миллион - из премьерского фонда.



И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал соотечественников присоединиться к стартовавшему в четверг в Лос-Анджелесе благотворительному телемарафону Всеармянского фонда «Айастан».



«Я присоединяюсь к ежегодному телемарафону Всеармянского фонда «Айастан», который проходит в Лос-Анджелесе и в котором каждый год принимают участие десятки тысячи армян в Армении, Арцахе и в диаспоре – во всех уголках мира», - сказал он.Он поблагодарил соотечественников за последовательное осуществление пожертвований в Фонд и отметил, что тем самым они продолжают оставаться рядом с Арменией.



Накануне Никол Пашинян призвал соотечественников присоединиться к стартовавшему в четверг в Лос-Анджелесе благотворительному телемарафону Всеармянского фонда «Айастан». «За эти годы на средства Всеармянского фонда «Айастан», иными словами – на ваши средства, в Арцахе и в Армении были реализованы сотни проектов», - сказал он.

По словам и.о. премьер-министра, самой важной задачей для властей является быть честными, открытыми, искренними и прозрачными перед народом, перед каждым человеком, который совершает пожертвование в фонд «Айастан».



«Мы не будем мириться ни с каким злоупотреблением в фонде «Айастан», и станем гарантами тому, что все суммы, пожертвованные в фонд, будут служить своим целям», - сказал он.



Напомнив, что недавно Совет попечителей избрал нового директора фонда «Айастан», Пашинян отметил, что тем самым власти подтверждают свой решительный настрой на то, что фонд «Айастан» должен работать по самым высоким критериям эффективности, прозрачности и доверия.



Он поблагодарил всех соотечественников в Армении, Арцахе и диаспоре за пожертвования, сделанные в прошлые годы и призвал обязательно принять участие в телемарафоне и сделать пожертвования в посильном размере.



«Эти пожертвования послужат будущему Армении и Арцаха», - добавил он.



И.о. премьер-министра прочитал также стихотворение выдающегося армянского поэта Даниэла Варужана «Андастан» на западно-армянском диалекте.

Собранные в ходе телемарафона средства будут направлены на реализуемые в Арцахе две важные программы, которые начались на средства прошлогоднего телемарафона "Плодородный Арцах" - бурение глубинных скважин и создание капельной системы орошения, а также применение солнечной энергии в Арцахе.Часть средств "Телемарафона-2018" будет направлена на общинные инфраструктуры Армении, что стимулирует создание рабочих мест. Всеармянский фонд "Айастан" был основан в 1992 году согласно указу президента, как единственная в своем роде организация, призванная объединить армян всего мира, их единомышленников, готовых приложить свои усилия для устойчивого развития молодой Республики Армения и Арцаха.Средства фонда образуются за счет ежегодных благотворительных телемарафонов, проводящихся в разных странах телефонных и радиомарафонов, веломарафонов, а также, благодаря средствам, вырученным на благотворительных обедах, концертах и выставках. Средства собираются и за счет почтовых и SMS переводов, а также оставленных в пользу фонда завещаний и целевых вложений.