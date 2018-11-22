В Лос-Анджелесе стартовал телемарафон Всеармянского фонда «Айастан-2018». Как сообщает Арменпресс, телемарафон объединяет реализуемые в Армении, Арцахе и диаспоре в течение всего года программы. Это является основным методом сбора средств Всеармянского фонда «Айастан», который направляется на реализацию масштабных стратегических программ, утверждаемых ежегодно в Совете попечителей.

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