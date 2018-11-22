Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

Президент Армении пожертвовал Всеармянскому фонду «Айастан» свою полугодовую зарплату


Накануне ежегодного 21-го телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» президент Армении, председатель попечительского совета фонда Армен Саркисян сегодня посетил офис фонда.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, еще в мае, на совместном заседании попечительского совета фонда и местных органов, Армен Саркисян пообещал пожертвовать фонду свою зарплату за год. Сегодня президент подписал свидетельство о пожертвовании фонду шестимесячный зарплаты в размере 5,753,496 драмов.

Зарплата президента за следующие шесть месяцев также будет пожертвована фонду.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации