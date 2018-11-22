Президент Армении пожертвовал Всеармянскому фонду «Айастан» свою полугодовую зарплату

Накануне ежегодного 21-го телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» президент Армении, председатель попечительского совета фонда Армен Саркисян сегодня посетил офис фонда.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, еще в мае, на совместном заседании попечительского совета фонда и местных органов, Армен Саркисян пообещал пожертвовать фонду свою зарплату за год. Сегодня президент подписал свидетельство о пожертвовании фонду шестимесячный зарплаты в размере 5,753,496 драмов.

Зарплата президента за следующие шесть месяцев также будет пожертвована фонду.