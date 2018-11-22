Никол Пашинян принял участие в мероприятии по случаю 25-летия национальной валюты Республики Армения

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял участие в мероприятии, организованном Центральным банком Армении по случаю 25-летия национальной валюты Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в рамках мероприятия Никол Пашинян посетил открытую в галерее фресок выставку, на которой были представлены все памятные монеты и банкноты, выпущенные Центральным банком Армении с 1994 года, в том числе выпущенные в 2018 году банкноты третьего поколения.

Затем состоялась церемония погашения почтовой марки на тему “Армянская государственность: 25-летие национальной валюты Армении”. Марку погасили председатель ЦБ Армении Артур Джавадян и председатель совета ЗАО “Айпост” Хуан Пабло Гечиджян. Номинал почтовой марки - 230 драмов. Почтовая марка отпечатана в типографии “Cartor” во Франции тиражом в 30 000 экземпляров.