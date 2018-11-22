СМИ сообщили о наличии у ЦРУ записи приказа "заставить замолчать" Хашкаджи
ЦРУ якобы располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на которой он отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать [журналиста] Джамаля Хашкаджи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг написал обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на источники.
Согласно информации журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашкаджи и высказывали недовольство от его публикаций и заявлений.
"Говорят, что наследный принц дал указание "как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашкаджи". И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания", - написал обозреватель.