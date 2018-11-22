ЦРУ якобы располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на которой он отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать [журналиста] Джамаля Хашкаджи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг написал обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Селви со ссылкой на источники.

Согласно информации журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашкаджи и высказывали недовольство от его публикаций и заявлений.

"Говорят, что наследный принц дал указание "как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашкаджи". И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания", - написал обозреватель.