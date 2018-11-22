Трамп намекнул, что может посетить Афганистан

Президент США Дональд Трамп намекнул, что может впервые посетить Афганистан. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, на телеконференции с военными США, которых он поздравлял с праздником Дня благодарения, Трамп заявил военным, что может увидеться с ними в США или за их пределами. "Может быть, я даже увижусь с вами там (в Афганистане — ред.) Никогда не знаешь, что может произойти", — сказал Трамп.

Президент США заявил на этой неделе, что может посетить "зону военных действий", не уточняя, какую именно.

Война в Афганистане стала самой долгой в истории США — американские войска находятся в стране с 2001 года. В последние годы ситуация значительно ухудшилось, движение "Талибан" вновь контролирует значительную часть территории страны.