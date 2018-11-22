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СНБ пожертвовала фонду «Айастан» около 10 млн драмов, а Ванецян - свою месячную зарплату


Директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян вместе с сыном посетил ереванский офис Всеармянского фонда «Айастан».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Всеармянского фонда «Айастан», Артур Ванецян призвал принять активно участвовать в “Телемарафоне 2018”. Директор СНБ заверил, что все пожертвованные деньги будут служить своей цели.

Служба национальной безопасности пожертвовала фонду 9 млн 527 тыс 540 драмов. Артур Ванецян также пожертвовал фонду свою месячную зарплату.




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