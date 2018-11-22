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Блок “Мы” представил пропорциональный список кандидатов от своей партии на внеочередных парламентских выборах


Блок “Мы” представил пропорциональный список кандидатов от своей партии на внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, в списке 133 кандидата. Первые 10 мест в списке заняли:

  1. Саркисян Арам Завенович,
  2. Кокобелян Хачатур,
  3. Хачатрян Анжела ,
  4. Зейналян Артак,
  5. Назарян Борис,
  6. Айвазян Масис,
  7. Адамян Анаит,
  8. Минасян Сона,
  9. Кетикян Ара,
  10. Аракелян Армен.



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