Блок “Мы” представил пропорциональный список кандидатов от своей партии на внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, в списке 133 кандидата. Первые 10 мест в списке заняли:

Саркисян Арам Завенович, Кокобелян Хачатур, Хачатрян Анжела , Зейналян Артак, Назарян Борис, Айвазян Масис, Адамян Анаит, Минасян Сона, Кетикян Ара, Аракелян Армен.