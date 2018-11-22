Осипян коснулся вопроса о местонахождении Ваагна Арутюняна и Микаэла Арутюняна

Начальник полиции Армении Валерий Осипян коснулся вопроса о том, почему обвиняемый по делу 1 марта Ваагн Арутюнян, который находится в международном розыске, еще не обнаружен, однако он дает интервью международным СМИ.

Как сообщает Арменпресс, в ответ на вопрос, в чем причина этого - Интерпол плохо работает или есть другие причины, Осипян сказал: «Есть разыскиваемые, которых ищут долгие годы. Существуют такие обстоятельства, когда разыскиваемые обнаруживаются через месяцы и годы».

Отвечая на вопрос о том, что местонахождение Ваагна Арутюняна известно, и он находится в России, начальник полиции сказал: «Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами».

На вопрос же, не видите ли вы в случае с Микаэлом Арутюняном и Ваагном Арутюняном нежелание российских правоохранителей сотрудничать с армянскими коллегами, Осипян ответил, что он представляет аполитичную структуру и не хочет отвечать на политические вопросы. «Это, возможно, просто совпадение», - заключил он.

Напомним, что ранее ССС Армении сообщила о том, что Ваагну Арутюняну предъявлено обвинение в «фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении». Он объявлен в розыск. Согласно сообщению ССС, выяснилось, что Арутюнян, занимая в 2007-2011 гг. должность старшего следователя по особо важным делам ССС, подделывал доказательства, с целью сокрытия реальных обстоятельств событий 1-2 марта 2008 года.