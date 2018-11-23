Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 23-го ноября, состоится форум на тему “Актуальные проблемы развития экономики и стратегических направлений Армении”. Форум организован ЕГУ и Союзом предпринимателей Армении.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция и.о. министра диаспоры Армении Мхитара Айрапетяна.

Сегодня, 23-го ноября, состоится обсуждение на тему “Взаимодействие между полицией и СМИ”. Обсуждение проводится в преддверии выборов 9-го декабря.

В Министерстве охраны природы Армении сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция и.о. министра охраны природы Армении Эрика Григоряна.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция директора армянского представительства «GALLUP International association» Арама Навасардяна в преддверии выборов 9-го декабря.

Сегодня, 23-го ноября, состоится пресс-конференция и.о. министра спорта и по делам молодежи Габриела Казаряна.

В Доме камерной музыки имени состоится концерт. Государственный камерный хор Армении представит песни композитора Роберта Амирханяна.

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