72 представителя стран СНГ проведут наблюдательскую миссию в ходе внеочередных выборов в НС Армении

72 представителя стран СНГ проведут наблюдательскую миссию в ходе внеочередных выборов в Национальное Собрание Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом 22 ноября заявил глава наблюдательской миссии СНГ Евгений Слобода на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии Армении.

«Цель миссии заключается в том, чтобы выборы были спокойными и проходили в соответствии с законами, и мы будем способствовать свободным и демократическим выборам. Будет задействовано около 72 наблюдателей, в прошлом году их было 76, что полностью хватило для Республики Армения», - сказал Слобода.

По его словам, в составе миссии находятся хорошо подготовленные наблюдатели.

«В составе миссии находятся депутаты, члены избирательных комиссий. На данный момент свое участие подтвердили Беларусь, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, и мы ждем материалы из Узбекистана и Республики Молдова», - сказал Евгений Слобода.