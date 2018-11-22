Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян подписал все документы, необходимые для предоставления гражданства Жирайру Сефиляну. Как сообщает Арменпресс, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Вчера я подписал все необходимые документы для предоставления гражданства Жирайру Сефиляну. Решение де-юре вступит в силу после подписания президентом Армении”, - отметил Пашинян, подчеркнув, что гражданство вступит в силу в этом году, т.к. законом не предусмотрено случаев предоставления гражданства задним числом.