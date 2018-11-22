Мэй: заключение соглашения о Brexit находится в пределах досягаемости

Заключение соглашения с ЕС о выходе Великобритании из состава ЕС (Brexit) находится в пределах досягаемости. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сказала в четверг во время специального краткого заявления перед своей официальной резиденций на Даунинг-стрит.

"Это соглашение находится в пределах нашей досягаемости, и я намерена добиться его", - сказала Мэй. Она также сообщила, что в четверг "между ЕС и Великобританией был одобрен текст [политической] декларации" по будущим отношениям между сторонами. "Я только что проинформировала кабинет министров о достигнутом прогрессе, и я сделаю заявление [по этой теме] позднее в Палате общин", - отметила она.

Мэй назвала это "правильной сделкой для Великобритании, которая воплощает в жизнь результаты референдума" 2016 года и заметила, что теперь согласование достигнутой политической декларации находится в введении стран Евросоюза. "Теперь 27 лидерам стран-членов ЕС предстоит изучить этот текст в течение тех дней, которые остаются до экстренного саммита Евросоюза в воскресенье", - добавила премьер, сообщив, что за это время она намерена провести переговоры с коллегами по ЕС.

Принципы политической декларации были согласованы накануне во время двухчасовой встречи в Брюсселе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, позже работу над ним продолжили команды переговорщиков. Мэй и Юнкер намерены встретиться в Брюсселе вновь в субботу, накануне саммита, на котором соглашение о Brexit должно быть одобрено. После этого для того, чтобы вступить в силу, сделка должна быть одобрена Европарламентом, а также британскими законодателями. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.