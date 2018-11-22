Нарек Саргсян рано или поздно будет пойман: Валерий Осипян

Начальник полиции Армении Валерий Осипян уверен, что племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян рано или поздно будет пойман. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал журналистам после заседания правительства.

“Заверяю вас, что есть обстоятельства, которые я не могу комментировать, но осуществляются соответствующие мероприятия, в том числе со странами-членами Интерпола. Думаю, что мы увидим положительный результат этих мер”, - сказал он.

Нарек Саргсян находится в международном розыске. Он обвиняется по признакам пунктов 1-го, 2-го и 7-го части 2-й статьи 131-й (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения и из корыстных побуждений), а также пункта 1-го части 3-й статьи 178-й (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Армении.