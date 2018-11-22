Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-11-18

ЕРЕВАН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 22 ноября, курс доллара США сократился на 0.03 драмa и составил 484.26 драм. Курс евро вырос на 0.88 драмa и составил 552.20 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.38 драм. Курс британского фунта вырос на 0.93 драмa и составил 619.80 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 47.08 драмa и составила 19089.54 драм. Цена серебра сократилась на 0.32 драмa и составила 224.51 драм. Цена платины выросла на 14.75 драмa и составила 13171.64 драм.