Азиатские индексы - 22-11-18

ТОКИО, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.65% и составил 21646.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.81% и составил 1628.96 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.23% и составил 2645.43 пункта, а HANG SENG вырос на 0.18% и составил 26019.41 пункта.