Премьер Косова отказался снижать стопроцентные пошлины по требованию ЕС

Премьер непризнанного Косова Рамуш Харадинай отказался, несмотря на требования Брюсселя, снижать пошлины в размере 100% на сербские и боснийские товары. Как сообщила в четверг косовская Gazeta Express, глава кабмина заявил, что стопроцентные пошлины отменят лишь когда Сербия признает независимость Косова.

"Я считаю, что до тех пор, пока Сербия не признает Косово, налоги не должны отменяться", - цитирует слова Харадиная издание. По словам премьера, только такими методами можно добиться признания со стороны Сербии. "Без такого подхода невозможно добиться взаимного признания, только так может быть достигнуто взаимоприемлемое соглашение", - сказал Харадинай.

Непризнанное Косово ввело в среду таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ президент Сербии Александар Вучич провел экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также экстренное заседание Совета безопасности страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в среду, что правительство непризнанного Косова должно немедленно отменить решение о введении новых таможенных пошлин.