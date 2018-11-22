Стратегическим направлением правительства является сохранение биоразнообразия Армении: Никол Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

Правительство одобрило предложение о подписании грантового соглашения между Республикой Армения и Банком реабилитационных кредитов в размере 23,208,483.13 евро в рамках программы “Биоразнообразие и устойчивое местное развитие в Армении”.

В результате реализации восьмилетнего проекта будет обеспечено сохранение и устойчивое использование природных ресурсов в богатых биоразнообразием территориях. В рамках грантовой программы предусматривается осуществление мер по совершенствованию и управлению охраняемыми территориями, природными ресурсами и природными памятниками, а также реализация мероприятий по устойчивому управлению лесами, восстановлению лесного ландшафта и лесов, содействию социально-экономическому развитию в отобранных близлежащих общинах и поощрению экотуризма.

Коснувшись данного вопроса, Никол Пашинян отметил: “Думаю, это хорошая возможность обсудить данный вопрос и констатировать, что стратегический подход нашего правительства заключается в сохранении и развитии биоразнообразия Армении. Мы руководствуемся логикой эко Армении, и это означает, что мы будем более усердными в вопросах окружающей среды”. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, широко обсуждается вопрос горнодобывающей сферы, что порождает различные интерпретации. “Мы никогда не говорили, что горнодобывающая промышленность будет закрыта в Армении, мы говорили, что горнодобывающая промышленность в Армении должна осуществляться в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Мы предпримем последовательные шаги для установления таких стандартов в нашей стране”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По словам исполняющего обязанности премьер-министра, самым важным условием для привлечения таких средств в будущем является эффективное и прозрачное осуществление вышеупомянутой программы. “Это важнейший вопрос, и в этом контексте, думаю, что министерство территориального управления и развития, областные муниципалитеты, главы общин могут сделать многое. Фактически, получается, что 10 миллионов евро из этой суммы будет потрачено в этом направлении. Они должны представить конкретные программы, и выбор проектов должен быть, прежде всего, проведен с учетом общей стратегической эффективности. Все программы должны быть связаны друг с другом внутренней логической цепочкой, чтобы глобальный результат был как можно выше”, - сказал Никол Пашинян.

Правительство утвердило запланированный бюджетом Армении на 2018 год мероприятия государственной поддержки по предоставлению жилья пострадавшим в результате землетрясения и оставшимся без крова семьям в районах зоны бедствия за счет средств государственного бюджета. В частности, предлагается направить эти средства на завершение строительных работ домов для 44 семей.

Решением правительства, для предоставления других субвенций, кроме тех, которые уже предусмотрены государственным бюджетом, общинам будет выделено 205,706.373 тыс драмов. Проекты в основном направлены на капитальные инвестиции в общинах, в частности, на строительство и ремонт систем питьевой, канализационной, оросительной воды, проведение ночного освещения.

Исполнительная власть одобрила законодательную инициативу правительства по законопроекту “О внесении дополнений и изменений в Водный кодекс Республики Армения”. В законопроекте предлагается внести дополнения в соответствующие статьи кодекса, которые определяют понятия “маловодность” и “засуха”. Также уточнены полномочия компетентных органов для признания года маловодным. Исполняющий обязанности премьер-министра поручил заместителю премьер-министра Тиграну Авиняну создать рабочую группу по вопросам орошения. “Задача ставится очень четко: отныне взять под контроль всю ирригационную систему и с начала сельскохозяйственного сезона прогнозируемо представить весь график наших действий, дорожную карту до закрытия ирригационного сезона”, - сказал Никол Пашинян.

Решением правительства ЗАО “Armenia Airways” будет пользоваться льготой отсрочки на уплату НДС на три года. В рамках представленной инвестиционной программы компания намерена инвестировать около 6,67 млрд драмов, из которых сумма по указанным в списке товарам составит около 178,1 млн драмов.