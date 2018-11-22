В Европе будут возвращать деньги за билет на поезд в случае его задержки

В ЕС пассажиры поездов смогут получить полный возврат стоимости билета, если отправление поезда было задержано больше, чем на два часа. Такие изменения в действующие правила принял Европарламент. Теперь эти изменения будут рассматривать в Совете ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Евро Пульс".

При этом в случае опоздания поезда на полтора часа пассажиры смогут вернуть 75% стоимости билета, а при задержке на час — до 50% потраченных на покупку средств.

Кроме того, новые правила позволят маломобильным пассажирам бесплатно получать помощь на станциях, причем на крупных станциях заранее запрашивать такую помощь им не придется.

Изменения коснулись и велосипедистов: теперь у всех новых или обновленных поездов должно быть достаточно места в вагонах, чтобы там можно было перевозить велосипед.