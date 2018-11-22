Дублин признали самым проблемным городом мира в плане поиска доступного жилья

Столица Ирландии оказалась на последнем месте в списке 72 городов мира в плане доступности жилья для иностранцев. Такой рейтинг составлен международной ассоциацией экспатов (иностранных работников) Internations на основе опроса 18 тыс. своих членов по всему миру, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Девять из десяти иностранцев, работающих в Дублине, назвали поиск доступного жилья огромной проблемой. В среднем по миру число экспатов, недовольных жилищными условиями, составило 44%. Опрошенные указали, что в ирландской столице слишком высокие цены за аренду и неудовлетворительное соотношение цены и качества квартир. Сложностей с поиском жилья добавляют и достаточно высокие расходы на коммуналку, еду и медицинское обслуживание. Стоимость жизни в Дублине оценили как "очень высокую" 70% респондентов.

В общем списке по комфортности жизни для иностранцев ирландская столица разместилась на 66-м месте. Самыми комфортными по этому показателю признаны Тайпей (Тайвань) и Сингапур. На противоположном конце списка оказались два города Саудовской Аравии: столица Эр-Рияд и "экономическая столица" королевства - Джидда.