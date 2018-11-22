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Мы знаем, кто может раздавать взятки, и держим их в центре внимания — Осипян


В вопросе  взятокво время предстоящих выборов позиция полиции Армении будет  строгой и непреклонной.  Валерий Осипян.

Как  передает Арменпресс, так   сказал Валерий Осипян в беседе с журналистами   после  заседания правительства.

«Мы всегда контролировали и будем контролировать, чтобы не было предвыборных взяток. Яркое свидетельствотому - недавние выборы в Совет старейшин Еревана. Полиция будет еще более жесткой. Я уже поручил, чтобыподход был жестким, не было никакой уступки.  Мы будем нетерпимы по отношению ко всем – и кто дает, и кто берет взятку. Не имеет значения, будет ли взятка в виде денег или вещи, все будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом», - сказал он.

На вопрос, есть ли уже у полиции информация об избирательных взятках или намерениях, Осипян сказал, что они знают, кто может заниматься такой деятельностью и держатих в центре внимания.

На  уточняющий  вопрос, есть ли на  примете какая-то политическая сила, Осипян ответил: «У нас на примете все, кто может допустить такое  нарушение».

 

 

 

 




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