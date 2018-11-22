Мы знаем, кто может раздавать взятки, и держим их в центре внимания — Осипян

В вопросе взятокво время предстоящих выборов позиция полиции Армении будет строгой и непреклонной. Валерий Осипян.

Как передает Арменпресс, так сказал Валерий Осипян в беседе с журналистами после заседания правительства.

«Мы всегда контролировали и будем контролировать, чтобы не было предвыборных взяток. Яркое свидетельствотому - недавние выборы в Совет старейшин Еревана. Полиция будет еще более жесткой. Я уже поручил, чтобыподход был жестким, не было никакой уступки. Мы будем нетерпимы по отношению ко всем – и кто дает, и кто берет взятку. Не имеет значения, будет ли взятка в виде денег или вещи, все будут привлекаться к ответственности в соответствии с законом», - сказал он.

На вопрос, есть ли уже у полиции информация об избирательных взятках или намерениях, Осипян сказал, что они знают, кто может заниматься такой деятельностью и держатих в центре внимания.

На уточняющий вопрос, есть ли на примете какая-то политическая сила, Осипян ответил: «У нас на примете все, кто может допустить такое нарушение».