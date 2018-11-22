Пашинян снял с повестки заседания правительства законопроект, запрещающий водителю выходить из машины, когда его остановил полицейский

И.о. премьер-министра РА Никол Пашинянснял с повестки дня заседания правительства законопроект о внесении изменений в закон о безопасности дорожного движения.

Начальник полиции Валерий Осипян отметил, что тем самым предлагается иметь в виду, что водителю или пассажирам запрещается выходить после того, как служащий ГАИ остановил машину, в установленном порядке.

Начальник полиции Валерий Осипян сказал, что законопроект направлен на снижение возможных рисков коррупции во время взаимодействия водителя и офицера.

Пашинян отреагировал: «Мы правильно поняли, что когда полицейский останавливает, водитель должен оставаться в своем автомобиле?»

«Да, водитель должен оставаться на месте, однако, если водитель по своей воле выйдет из машины исходя из ситуации, полицейский имеет право отправить водителя обратно в транспортное средство. Если он не вернется, это означает невыполнение требования полицейского. Полицейский подойдет и назовет нарушение», - ответил Осипян.

«И что изменится? Теперь так и происходит», - сказал Пашинян.

Осипян ответил, что до сих пор вопрос о вмешательстве полицейского не регулировался. Он отметил, что в некоторых случаях может потребоваться, чтобы водитель вышел, например, чтобы открыть багажник. Согласен, существует практика, когда водитель выходить для совершения коррупционной сделки», - сказал он.

После долгой дискуссии Пашинян рекомендовал снять этот вопрос с повестки дня, детально обсудить, подготовить социальную рекламу, выяснить отношение общественности и только после этого предложить законопроект.