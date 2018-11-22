В Лондоне на аукцион выставили картину с возможными отпечатками пальцев Рембрандта

Картина с предполагаемыми отпечатками пальцев голландского художника Рембрандта ван Рейна (1606-1669) выставлена на аукцион Sotheby's в Лондоне. Как сообщила газета The Guardian, эксперты предварительно оценили стоимость картины в £6 млн ($7,7 млн).

Согласно данным издания, картина Рембрандта датируется примерно 1655 годом и является одним из семи набросков, изображающих Иисуса в образе юноши. Впервые два отпечатка пальцев, предположительно принадлежащих мастеру, обнаружил в 2017 году реставратор Мишель ван дер Лаар, который утверждает, что картина была написана за один сеанс и наличие отпечатков пальцев лишь подтверждает спешку Рембрандта при выполнении работы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Харменс ван Рейн Рембрандт (1606-1669) - один из крупнейших представителей золотого века голландской живописи. Родившийся в семье мельника он начал учиться изобразительному искусству в начале 20-х годов XVII века, а уже в 1630-е годы получил широкую известность благодаря картине "Урок анатомии доктора Тюльпа" (1632).