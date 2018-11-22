Захарова: Россия и Иран защищают свои торговые операции от внешнего воздействия

Москва и Тегеран обеспечивают безопасность своих торгово-экономических транзакций и защищают их от внешнего воздействия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Что касается сотрудничества России и Ирана в межбанковской сфере, оно происходит последовательно и эффективно, профильные рабочие группы действуют в рамках двусторонней структуры по торгово-экономическому сотрудничеству. Москва и Тегеран планомерно и задолго до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] работали и продолжают работать над тем, чтобы обезопасить свои законные экономические связи от внешнего воздействия", - сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, в Москве сожалеют, что Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) подчинилось односторонним антииранским санкциям США, введенным в ноябре, и отключило ряд банков и кредитных организаций, включая Центральный банк Ирана, от банковской системы. "Мы не располагаем информацией о том, что подобное решение санкционировал бы Совет Безопасности ООН или какая-нибудь международно-правовая инстанция, чьи решения были бы легитимны ", - добавила дипломат.