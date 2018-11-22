В ходе предвыборной агитации Валерий Осипян посетит области республики

В ходе предвыборной агитации – с 26 ноября, начальник полиции РА Валерий Осипян посетит области республики.

Как передает Арменпресс, так он сказал журналистам в беседе после заседания правительства.

«Буду проводить встречи с руководителями областных отделений, приглашаю начальников штабов политических сил, рейтинговых кандидатов. Встречи не имеют никакого политического контекста, это просто служебно-организационные мероприятия. Приглашаю на них всех желающих», - сказал он.

На вопрос, как полиция собирается обеспечить безопасность оппозиционных деятелей (например, есть мнение, что отношение общественности к республиканцу Армену Ашотяну весьма критическое), Осипян заверил, что подход ко всем будет одинаков.

На вопрос, ограничена ли в своих действиях полиция Сюника (учитывая, что глава администрации – экс-начальник полиции Унан Погосян), он сказал:

«Кто меня знает, тот понимает: я не ограничен в действиях ни перед кем на этой планете, и руководимая мной структура может решить любую проблему в рамках закона».