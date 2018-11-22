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В ходе предвыборной агитации Валерий Осипян посетит области республики


В ходе  предвыборной агитации – с 26 ноября, начальник  полиции РА  Валерий  Осипян посетит области республики.

Как  передает Арменпресс, так  он сказал журналистам в беседе после  заседания правительства.

«Буду проводить встречи с  руководителями областных отделений, приглашаю начальников  штабов политических сил, рейтинговых кандидатов. Встречи не  имеют никакого политического контекста, это просто служебно-организационные мероприятия. Приглашаю на них всех желающих», - сказал он.

На вопрос, как полиция  собирается обеспечить безопасность оппозиционных деятелей (например, есть мнение, что отношение  общественности к  республиканцу  Армену Ашотяну весьма критическое), Осипян заверил, что  подход ко всем будет одинаков. 

На вопрос, ограничена ли в своих действиях полиция  Сюника (учитывая, что глава администрации – экс-начальник  полиции Унан Погосян), он  сказал:

«Кто меня знает, тот понимает: я не  ограничен в  действиях ни перед кем на этой  планете, и руководимая мной  структура может решить любую проблему в  рамках закона».




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