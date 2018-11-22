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Дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, открыта для всех видов транспорта


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на  15:00 часов  22 ноября, дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему  Ларсу, открыта  для  всех видов  транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА.




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