Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 22 ноября, дорога Гудаури-Коби, ведущая к Верхнему Ларсу, открыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.