ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Представители Лондона и Брюсселя согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Председатель Еврокомиссии проинформировал меня о том, что проект был согласован на уровне переговорщиков. Он был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам (стран ЕС - ИФ)", - написал Туск в твиттере.

Туск отметил, что он отправил проект на изучение лидерам 27 стран, которые останутся в ЕС после Brexit.

14 ноября после пятичасового обсуждения кабинет министров Великобритании одобрилтекст соглашения по Brexit. Сообщалось, что против документа выступала треть членов правительства.

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее объявил, что назначил саммит ЕС для рассмотрения проекта соглашения по Brexit на 25 ноября.

Ранее в четверг сообщалось, что саммит по Brexit может оказаться под угрозой, так как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи в Брюсселе не смогли договориться о принципах отношений ЕС и Великобритании после Brexit.