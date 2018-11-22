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На автодорогах Вайка и Мегри снегопад


Министерство транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на  15:00 часов  22 ноября, на автодорогах Вайка и Мегри идет снег.

Как  передает Арменпресс, на автодорогах Ноемберяна  и Тавуша  туман, видимость - 70-100 метров.

Из-за снегопада труднопроходим перевал Варденяц.

Проводится очистка дорог и обработка солью и песком.

Все  дороги  республиканского и межгосударственного значения  открыты.

 Информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте  министерства (www.mtcit.am, а также ard.am), так и по тел. (010) 56-25-33 (круглосуточно).




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