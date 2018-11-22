На автодорогах Вайка и Мегри снегопад

Министерство транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 15:00 часов 22 ноября, на автодорогах Вайка и Мегри идет снег.

Как передает Арменпресс, на автодорогах Ноемберяна и Тавуша туман, видимость - 70-100 метров.

Из-за снегопада труднопроходим перевал Варденяц.

Проводится очистка дорог и обработка солью и песком.

Все дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.

Информацию о состоянии дорог республиканского и межгосударственного значения можно получить как на официальном сайте министерства (www.mtcit.am, а также ard.am), так и по тел. (010) 56-25-33 (круглосуточно).