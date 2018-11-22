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Компании IT-сферы и инженерные стартапы получат налоговые льготы


Компании IT-сферы и инженерные стартапы получат налоговые  льготы.

Как  передает Арменпресс,так  написал в Facebookи.о. министра транспорта, связи и IT-сферы  РА АкопАршакян.

Он не детализировал, о каких именно налогах идет речь.




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